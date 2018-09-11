退休公務員網購保育象牙雕像進口 判緩刑

2018-09-11 15:01

〔記者張文川／台北報導〕已退休的74歲李姓公務員，去年11月到德國拍賣網站，以1200歐元標購一組3尊以非洲象、亞洲象牙雕製的「福、祿、壽」雕像，快遞空運抵松山機場時被海關人員查獲，鑑定屬於保育類動物，台北地院依野生動物保育法「非法輸入保育類動物產製品罪」，判李姓老翁6月有期徒刑，考量他沒前科且認罪，緩刑2年，支付公庫7萬元，沒收雕像。可上訴。

亞洲象和非洲象都是農委會依野生動公告的保育類野生動物，其產製品未經農委會同意，不得輸入。

判決指出，李姓老翁去年11月間，上網至德國「HERMANN HISTORICA」拍賣網站上，以1200歐元（約新台幣4萬3000元）標得3尊各自代表福、祿、壽的象牙製神明雕像，德國當地由英文屬名的姓蕭的人士將得標的神像以快遞寄送到台灣，但無法通過松山機場的通關查驗。

關務人員將查扣的象牙製品，送到屏東科技大學附設野生動物保育服務中心鑑定，證實是非洲象和亞洲象的象牙雕製而成，調查局航調處基隆調查站請台北地檢署偵辦，北檢起訴李翁。

李翁認罪，野保法此罪可處6月至5年有期徒刑，併科罰金30萬至150萬元。北院法官認為，保育類野生動物的物種與數量都逐年減少，李翁竟為求滿足一己私慾，未經政府同意而輸入保育類動物的產製品，助長濫捕風氣，可能加速保育物種的滅絕，破壞物種多元以及自然生態的平衡，所為實屬不該，考量他初犯、有悔意，輕判6月且給予緩刑機會。