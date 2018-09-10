中鋼真空槽耐火磚脫落釀1死2傷 高市府勒令停工

2018-09-10 15:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼委託包商日高公司檢修真空脫氣處理槽，今天發生耐火磚疑似整片脫落，砸到下方作業的3名工人，造成1死、1重傷、1輕傷意外，高市勞工局勒令該工程停工。

中鋼委託日高進行W3第二煉鋼廠真空脫氣處理槽定期檢修，預計從距離地面2.5公尺處往下62.5公分的耐火磚更換，今天上午10時45分，51歲蔡姓、35歲吳姓及57歲吳姓工人在真空槽底作業時，距離地面265公分處的耐火磚轟隆突然滑落，3人被砸傷送醫。

小港醫院指出，57歲吳姓工人疑被砸中全身，頭部與軀幹多處外傷，到院時已無生命跡象，51歲蔡姓工人，昏迷指數3分，有休克現象，頭部外傷，35歲吳姓工人有頭部外傷、左側橈骨及踝骨骨折，生命現象穩定。

真空脫氣處理槽為鋼液調質用途，以避免添加物氧化，每座煉鋼廠都有數座槽體，為直徑約3公尺、高8公尺圓柱體，鋪排在槽體內的耐火磚每塊13公斤，有使用期限而必須定期更換。

中鋼安全衛生處組長許清喜指出，日高公司具有檢修中鋼真空脫氣處理槽經驗，受傷3名工人事發時正在槽體內作業。中鋼表示，該意外不會影響生產線運作。

高市勞檢處表示，3名工人疑正進行槽體下座焊接前置作業，耐火磚尚未更新就已崩塌，真正原因將進一步釐清。

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