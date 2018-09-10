中鋼工安意外1死2傷 中鋼：防火磚吊掛墜落

2018-09-10 13:12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼今天上午11時進行煉鋼廠防火磚吊掛，疑因磚塊不慎墜落砸傷3名包商工人，57歲吳姓工人送醫時已無生命跡象，另2人仍在急救中。

中鋼煉鋼廠進行防火磚作業，作為隔熱用途，未料從事吊掛時磚塊不慎墜落砸傷3工人。

小港醫院指出，51歲蔡姓工人約11時06分到院，昏迷指數3分，有休克現象，頭部外傷，35歲吳姓工人18分送抵，有頭部外傷、左側橈骨及踝骨骨折，目前意識狀態尚可，生命現象穩定。

另名57歲吳姓員工疑被砸中全身，頭部與軀幹多處外傷，17分送抵醫院時已無生命跡象。