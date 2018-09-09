性侵女兒697次判20年6月 狼父不認罪上訴被駁回

2018-09-09 11:33

〔記者錢利忠／台北報導〕一名狼父從女兒小美（化名）國小開始就伸出狼爪性侵、猥褻，小美上了學校的健康教育課後直覺父親行為不對，但狼父卻以「清潔」為由含糊帶過，從99年至前年間總計697次，狼父全盤否認，新北地院合議庭不採信，依加重強制性交及乘機性交等罪，判刑20年6月；狼父不服提上訴，高等法院認為一審判刑合理，將上訴駁回。

檢警調查，狼父的犯行從小美（現年17歲）讀國小三年級開始，趁同床之際、小美入睡前，撫摸胸部，甚至以手指、下體性侵得逞，直到102年總計312次；國小六年級後，小美上了學校的健康教育課程，才知道父親的行為不對，返家向父親抱怨，父親卻以「這是清潔」為由含糊帶過。

小美升到國中一年級時，狼父竟趁看完A片，等女兒熟睡之際，在棉被底下摸女兒的胸部及下體，再以手指性侵，小美嚇得裝睡，總計遭猥褻384次，直到去年3月14日，狼父再度猥褻女兒，隔日，小美忍無可忍向老師訴苦，全案因而曝光。

狼父於警詢時辯稱，女兒應該是小說或電視看太多，或是以前被罵，懷恨在心，長大後報復，審理時又堅稱不可能對自己小孩做出這種事。

合議庭認為，小美所述無重大瑕疵且前後一致，另依學校老師、心理諮商師等人觀察可知，小美對父親具有關愛之情，看不出有誣陷動機；此外，小美至今仍不解為何父親會做這麼嚴重的事傷害她，甚至隨時害怕父親晚上又來性侵，也不敢告知自己有尿道炎、下體疼痛及小便困難，擔心父親又以清潔為由性侵，小美確實因而出現創傷反應。

合議庭斥責狼父為滿足個人性慾，長期違悖人倫綱常，把女兒當作洩慾對象，為社會道德、法理所不容，應嚴予非難，犯後一再否認犯行，並無悔意。

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