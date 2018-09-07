大同分局社區治安會議 反賄、防災通通一起來

士林地檢署主任檢察官白忠志，以深入淺出的方式，進行反賄選專題宣導。（記者陳恩惠翻攝）

2018-09-07 22:15

［記者陳恩惠／台北報導］台北市警大同分局今天下午2時30分起舉行「107年下半年社區治安會議」，由分局長潘朝智親自主持，廣邀轄區民意代表、里長、區公所、健康中心、金融機構、超商業者、保全公司、民防、義警、守望相助隊等民間團體及熱心地方人士共襄盛舉；士林地方檢察署和台北市消防局第四救災救護大隊同時蒞臨，進行反賄選及家戶防災觀念的宣導，會議歷時90分鐘。

大同分局說，士林地檢署主任檢察官白忠志，會中先以深入淺出的反賄選專題揭開序幕，隨即由偵查隊長廖韋勝分析大同區的治安要點、犯罪趨勢，以及進行實施新世代反毒政策「安居專案」的專題報告，督察組長楊志傑同時也提醒廉政倫理規範，最後由北市消防局延平分隊副中隊長董卓勳以「防災APP」及住宅警報器進行宣導，各項主題均引起與會民眾熱烈互動及諮詢。

大同分局藉由辦理「社區治安會議」，邀請民眾討論，透過社區參與，找出治安死角，並啟發民眾對轄區治安的關心，會議最後提供「防身警報器」宣導品，讓民眾能知悉警報器發出的聲響並適時主動協助需要幫助的人，避免遭受危害，會議也在熱絡的歡笑與掌聲中圓滿落幕。