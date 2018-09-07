一臉「藥仔面」被盤查 4公斤毒茶包、咖啡包露餡

2018-09-07 12:26

〔記者許國楨／台中報導〕許多毒蟲因長期吸毒會出現俗稱「藥仔面」的特癥，經驗老到觀察力強的警察往往一查就中，而林姓毒蟲就因符合上述特癥被保大警方盤查，果然在機車置物箱起出全裝著檸檬茶包、咖啡包等總計4.3公斤毒品，當街就逮。

警方分析，以吸安人口而言，因安毒是興奮性毒品，吸安後會黑眼圈、眼神渙散，晚上睡不著覺，深夜在路上徘徊，久之會出現台語稱「黑、乾、瘦」的「藥仔面」特徵，但不管吸食什麼毒品，多半有諸如皮膚黝黑、感覺不出肌肉線條，臉上有痘痘、雙頰凹陷等共同特徵，對資深員警而言辨視度相當高。

而台中市警局保安大隊第二中隊中隊長賀雲生上週深夜帶班時，根據「治安熱點」大數據分析資料巡經北屯區綏遠路二段，發現34歲林男騎車違停趨前攔查，見林男身形消瘦、精神萎靡懷疑涉嫌吸毒要求打開側背包查看，果然在裡面查獲2包毒咖啡包，林男欲蓋彌彰急忙辯稱：「我只有這2包而已，因好奇向不知名的藥頭購買的，還沒使用過」。

警方直覺有異要求林男打開機車置物箱又發現一只後背包，打開一看裡面全裝著檸檬茶包、咖啡包等毒品，及一個電子磅秤，經清點共有250包，總計4.3公斤毒品，賀雲生表示，該毒品黑市價格超過12萬元，經毒品簡易快速篩檢試劑檢測呈現甲基安非他命陽性反應，但林男仍避就輕辯稱「後背包是朋友寄放的，不知道裡面裝有毒品」卻又交代不清，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續追查毒品來源。

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