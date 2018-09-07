花甲男人誤信「老」友 酒駕豈有安全路？

2018-09-07 11:07

［記者楊政郡／台中報導］已過花甲之年還心存僥倖！廖（61歲）、賴（70歲）兩男都是從事社區管理職務，本月3日與朋友小酌後廖某原想坐計程車回家，賴男提議他有一條安全回家的路，只要慢慢騎一定沒問題，兩人酒後騎機車前、後被攔檢，廖某破口大罵「還說沒關係？我就說坐計程車卡穩，這下死定了！」兩人呼氣酒測達0.43mg/l、0.67毫克都被移送地檢署偵辦。

一分局大誠所員警巡邏經民權路，看到兩輛機車一前一後沿路旁龜速行進、但卻是逆向行駛而來，等他們主動靠近後攔停，聞到兩人身上都散發著濃濃酒味，後方的騎士氣急敗壞，大罵前車騎士「還說沒關係？我就說坐計程車卡穩，這下死定了！」（台語）。

警方調查，廖男（61歲、太平區人，已有多次酒駕前科），3日晚間和賴男（70歲）、及多位從事大樓管理員同事相約小酌，餐後廖男因有前科原本打算坐計程車回家，賴男誇口說喝一點點而已不會有事，自告奮勇表示要帶廖男走一條沒有問題、一定很安全的路回家，只要慢慢開不會有事。

而經警方進行呼氣酒測賴男每公升0.67毫克，而廖男一再表示平時奉公守法、遵守交通規則，經過測試呼氣值也達到0.43mg/l，當場扣車帶回警局，訊後依公共危險移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆