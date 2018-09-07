新竹老夫婦騎車外出 訊號「消失」苗栗頭屋北坑山區

2018-09-07 10:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新竹市67歲黃家文、65歲徐梅英夫婦，5日上午6點多，騎機車從住家出發，但兩人出門後迄今音訊全無，家屬昨天報警求助，查出徐婦的最後手機訊號於5日中午消失在苗栗縣頭屋鄉北坑地區，苗栗縣救難協會漏夜在周邊搜尋，尚無發現。

家屬也在臉書社團「苗栗大小事」po文，請大家幫幫忙。黃家文外出時穿著藍色上衣，徐梅英體型微胖，穿著花色上衣，夫妻倆騎墨綠色機車。若有發現請打110協助報案，或請聯絡家屬0928148468、0912075139。

夫婦倆的女兒黃姓女子，今天一早前往頭屋分駐所，提供救難協會、警方資訊。她說，爸媽經常利用假日，到各處步道健走運動。5日上午6點多，爸媽共騎機車出門，她從家門路口監視器看到2人的衣著，應該也是要去走步道。

黃女說，因他們姊弟已在外成家立業，沒有跟爸媽一起住，通常爸媽要去遠一點的地方，都會跟他們說，這次沒有說，應該僅是在鄰近步道走走。

黃女說，因媽媽還有上班，6日媽媽的公司打電話告知媽媽沒去上班，她撥打媽媽手機轉入語音信箱、家裡電話也沒人應，趕回家發現家中空無一人，爸媽也不知去向，遂報警求助。

黃女說，因媽媽謹慎，出門一定會帶手機，且行前一定會充飽電力，但當天中午，媽媽的手機訊號，就消失在苗栗縣頭屋鄉北坑地區。

頭屋鄉長江村貴，昨晚在臉書見到po文，立刻協請苗栗縣救難協會協助，經漏夜搜尋周邊山林，尚無發現，將再持續尋找。由於夫婦倆失聯近2天，黃女也焦急萬分，期盼爸媽平安歸來。