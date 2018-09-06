金門婦遭詐ATM「繳費」19萬 警快手攔截成功

金沙警方對民眾宣導ATM務必小心使用。圖中婦人與新聞人物無關。（金沙分駐所提供）

2018-09-06 23:11

〔記者吳正庭／金門報導〕詐騙集團避開一般ATM轉帳有單次3萬元上限，改以上限較高的「繳費」項目，一口氣誘使金門李姓婦女匯款19萬餘元，幸好金門警方迅速趕至，及時通知銀行端止付，罕見地將詐騙金額暫時保全。

金門縣警察局金沙警察分駐所表示，前晚接獲熱心民眾報案，指一婦女在郵局提款機前神色慌張，疑似接獲詐騙電話。

員警迅即到場，果然發現一名李姓婦人，正與自稱某銀行客服人員對話，指李婦在網路購物多筆、重複下單，若不立即解除下單，銀行帳戶將遭凍結，李婦正依其指示在ATM慌張操作匯款。

員警見狀，立刻接手佯裝李婦的丈夫繼續與詐嫌周旋，另一方面，詢問李婦案情才知道，之前已依詐騙集團指示，以ATM 的「繳費」方式，轉出新台幣19萬餘元；員警十萬火急透過電話「165」阻詐，通知銀行配合圈存，凍結詐騙集團提供的轉帳帳戶，成功攔阻該筆款項。

李婦回神，頓悟「網購重複下單」是騙局一場，對金沙警方在第一時間馳赴現場阻詐，適時扮演「好厝邊」角色，表達深深感謝。

金沙分駐所長蔡志慶說，一般銀行ATM 「轉帳」功能，對非約定帳戶有每次限額3萬元規定，確實有延緩詐騙作用。此案詐騙集團一直要求李婦以ATM「繳費」方式轉帳，就是想要擺脫3萬元轉帳金額的限制，「一次吃到飽」；提醒鄉親，此種詐騙手法已進到 金門地區，籲請鄉親注意。

地區金融業者指出，各家銀行透過ATM「繳費」的金額上限不同，有的甚至高到數百萬元，若被不法集團利用，很容易讓受害者瞬間流失大量金錢。

蔡志慶說，若接到不熟悉的電話，聲稱需要到ATM操作才能解鎖時，可遵循「一聽、二掛、三查證」處理原則，或撥打「110」電話，向警方尋求協助，切勿直接聽信對方指示操作提款機。