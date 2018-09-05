爭吵第四台不能看 父疑遭子推倒頭撞地不治

林姓男子將父親整個人推倒在地，導致老爸後腦勺撞地的過程。（記者廖雪茹翻攝）

2018-09-05 20:05

首次上稿 19:40

更新時間 20:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮79歲林姓老翁，2日在家發現第四台不能看了，跑去附近長子家找長子理論，爭吵中，長子將老爸整個人推倒在地，導致老爸後腦勺撞地，沒想到10分鐘後林翁不停嘔吐並失去意識，後送醫不治。雖然長子否認推老爸，但監視畫面會說話，檢察官今天相驗指示擇期解剖確認死因，以釐清案情。

鄰居街坊聽到林姓父子倆，只是因為第四台1個月570元的收視費沒繳而起衝突，並發生天人永隔的憾事，令人不勝唏噓。

警方調查，林姓老翁2日上午10點多在竹東自家客廳看電視時，發現第四台斷訊不能看了，因為平日收視費是由住附近的長子（46歲，有家暴紀錄）負責繳費，行動不便的林翁，持拐杖氣沖沖地跑到長子家理論，雙方在門口發生激烈爭吵，過程中發生推擠，林翁後腦勺撞地。

約10分鐘後，林翁由小兒子攙扶回家，但死者返家後，卻在廁所不停嘔吐，並失去意識，小兒子馬上打電話叫救護車，送台北榮總新竹分院急救。警方表示，林翁因頭部外傷合併腦挫傷，仍不幸在4日往生，今天報驗。

警方表示，案發後調閱現場監視器，加上路過機車騎士指稱，發現父子在爭吵過程，長子將老爸整個人推倒在地，導致林翁後腦勺撞地，長子再將父親扶起。但對此，長子否認有推爸爸。家屬並指稱，曾聽到長子在爭執過程，口頭上唸唸有詞「我為什麼不能看你家的電視」等話。案情尚待進一步釐清。

地方人士說，林翁脾氣不是很好，近年罹患癌症，身體虛弱、氣色不佳；其長子是堆高機司機，妻子為外配，育有兩個女兒。

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