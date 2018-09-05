「看到女生就想做愛」 猥褻慣犯性侵完又性擾國一女

2018-09-05 17:40

〔記者陳慰慈／新北報導〕29歲方姓男子（收押中）專挑女學生猥褻，出獄後，去年1月、6月又對女學生伸出狼爪，遭法院判刑16個月，其中6月得易科罰金，未料今年3、4月間，方男又手癢犯案，不但對一名女學生性騷擾，還把一名智能障礙女子帶到公廁性侵，方男辯稱有病持續在吃藥，「看到女生就想做愛」，新北地檢署今依涉犯乘機性交罪、性騷擾起訴方男。

起訴指出，今年3月7日，方男在新北市三重區公車站牌前，搭訕一名有智能障礙的成年女子，對女子佯稱：「我一眼就愛上妳、好喜歡妳，可以帶妳出去玩嗎？」卻把女子帶到公廁性侵，女子到公司上班後，跟老闆說：「我下體痛痛的」，老闆得知女員工「被欺負」，隨即帶女員工去報案驗傷。

今年4月9日，方男在新北市五股區見穿著運動服的國一女學生獨自行走，上前搭訕：「妳好可愛，我可以當妳哥哥嗎？」趁機撫摸女學生臀部5次，摟肩擁抱，還尾隨女學生回家，女學生返家後告知父母報警處理。

方男到案後辯稱，不知女子有智能障礙，兩人是合意性交；而涉嫌性騷擾部分則稱，他認識女學生，陪同女學生返家路途中，或許不小心碰觸到她，聲稱自己有幻聽、幻覺，「看到女生就想做愛」，已治療一年多，會請醫生加重藥劑量。

檢方依據監視器畫面、被害女子指證及驗傷單，不採信方男辯詞，今起訴這名惡狼。