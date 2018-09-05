他在重陽橋堤飛空拍機 30萬元罰定了

2018-09-05 16:49

〔記者張文川／台北報導〕新北市洪姓男子，前年12月在三重區重陽橋旁河堤上放飛遙控空拍機，事後將升空拍照錄影的畫面放上臉書，被民眾檢舉闖入飛航管制區，航警局訪查屬實，施放地點距離台北松山機場跑道4.34公里，屬5公里管制範圍內，民航局對洪男開罰30萬元；洪男不服，聲稱不知那裡不能飛，打行政訴訟抗罰，台北地院認定不能因為不知道而免罰，裁罰有理，判洪男敗訴。

洪男抗罰主張，他當時不知重陽橋下不能放飛空拍機，他不清楚禁高、禁寬的範圍，他以為過了臺北橋即超過5公里的飛航禁止範圍，而且印象中當天因為下雨，他並沒有將空拍機升空，只是站在堤防上拍照而已。

民航局答辯，根據洪男臉書照片擷圖，俯視的角度顯非站在堤防上所拍，去年2月他到航警局台北分局接受約談時，也已明白承認當時有升空，飛行高度約15至20公尺，依據谷歌地圖計算重陽橋河堤，到松山機場跑道中心點的距離為4.34公里，當然屬5公里飛航禁制區內，不得施放有礙飛航安全的物體；且罰則明定30萬至150萬元，已依情節輕重，裁罰洪男最輕的30萬元了。

法官根據洪男的航警局做的筆錄，洪男自承當時剛買空拍機，因為常經過重陽橋覺得那變景色很漂亮，所以就去試拍，站在重陽橋下旁邊的堤防施放，印象中是晚上7點多大約施放12至15分鐘，因下雨而中止；法官因此認定洪男確實有放飛，辯詞不足採信，且不能因不知法規而免除行政處罰責任，認定抗罰無理，判他敗訴。

民航法規定，有礙飛航安全的物體，包括風箏、天燈、煙火、遙控飛機、氣球或其他影響飛安的漂浮或移動物體；飛航管制區範圍，從機場跑道兩端的中心點為圓心，半徑5公里向外左右各35度的弧線內，與跑道線左右兩側各2.6公里範圍內，禁止施放有礙飛航安全物體；5公里弧線往外延伸10公里、跑道2.6公里線往外延伸3.4公里內，則是禁止在60公尺高度以上施放有礙飛行物體。