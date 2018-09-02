又有員警病故！台南1警身後留兩幼子 警局發動捐助

台南市刑大偵六隊偵查佐陳弘源（中者）不幸病逝，身後留下一對年幼子女。（圖：南市刑大偵六隊提供）

2018-09-02 12:05

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市刑警大隊偵六隊偵查佐陳弘源在今年8月初檢查赫然發現罹患鼻咽癌，不幸在9日1日病故，身後留下兩名就讀國小的年幼子女，同事們得知都難過不捨，台南市警局表示，將發動「警心專案」協助陳家人度過難關。

據了解，47歲的陳弘源是警員班132期，在永康警分局警員任內考上偵查佐，先後在白河、新化及市刑大服務，專長偵辦槍毒案件，辦案績效優異，今年初才破獲1件販毒案，向上溯源3層逮到藥頭，並起獲1把改造槍枝。

陳弘源辦起案來十分認真、可在辦公室待上一整天，休假時常主動加班工作，默默做事不必長官操心，隊上長官形容他「辦案認真、使命必達」、「誰被他鎖定，難逃法網」，有機會在今年升任小隊長。

7月底時，陳弘源上班期間突然覺得喉嚨沙啞、身體不適，到市立安南醫院檢查，赫然發現已是鼻咽癌末期，腫瘤也已轉移到肝臟。躺在病榻上的陳弘源還不忘向長官交代工作內容。長官與同事探望時都感到不捨與難過。

陳弘源的病情在1個月期間迅速惡化，9日1日下午病故，留下遺孀與就讀國小五年級兒子及讀小二的女兒。由於陳弘源是家中經濟支柱，面對突來噩耗，其妻幾乎崩潰難以接受。刑大偵六隊長吳俊宏與刑大同事協助善後，台南市警局除將給予撫卹金讓陳妻撫養兩名幼子，也發動「警心專案」，請員警同仁自由捐款幫助陳家。