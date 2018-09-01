惡房客拔走電視還留下滿地大便 佛系房東竟這樣做…

女房東打開租給鄭姓房客的套房，赫然發現竟裡面變成垃圾場，堆滿雜物。（資料照）

2018-09-01 22:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕欠租搞破壞，惡房客剉屎了！

林姓女房東將新北市三重區一間套房租給24歲鄭姓男子，後來接獲其他住戶反映，鄭男房間飄出陣陣惡臭味，才發現鄭男沒繳租金、也不接電話，女房東進屋查看後當場嚇傻，套房竟變成垃圾場，地上遍布排泄物，掛在牆上的液晶電視也不翼而飛，憤而提告，新北地院日前依侵占罪判鄭男拘役15日，得易科罰金1萬5000元，可上訴。

前年11月，鄭男跟林女簽定一年合約，以每月8000元承租套房，一開始鄭男都有按時繳交租金，去年4月，鄭男突然沒繳房租、搞失聯，加上同樓層住戶跟林女反映，鄭男房間傳出疑似腐屍的惡臭，擔心房客安危，去年5月18日，林女偕同警消進屋查看，沒想到一進屋裡，發現房間雜物亂堆成一座垃圾山，就連冰箱都塞滿垃圾，床墊被菸頭燒焦，衣櫥、床框也被破壞，地上還有人跟動物的排泄物，環境髒亂不堪，價值1萬元的32吋液晶電視也被鄭男拔走。

林女初步估計共損失逾10萬元，不但報警提告，還在臉書貼文提醒其他房東，鄭男是惡房客，檢方今年2月依涉犯侵占、毀損罪將鄭男起訴。

審理時，鄭男坦承犯行，與林女達成和解，林女並當庭表示願給被告一個機會，盼法院從輕量刑，也知道鄭男經濟狀況不佳，她不需要鄭男賠償電視，希望法院也能不對鄭男追討，法官考量鄭男已取得林女原諒，且犯後態度良好，因林女撤回毀損告訴，法院判決不受理；侵占罪部分判處拘役15日。