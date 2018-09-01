8堆磚圍堵既成道路 地主影響公共安全仍送辦

2018-09-01 13:12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉一條巷道入口，居民一早起來，見竟被8個磚塊堆圍阻，始作俑者是一名蕭姓居民，他主張這條巷道有30坪土地是他所有，禁止別人經過他的土地，由於嚴重影響行人出入，警方認為已涉公共安全，將他移送法辦。

蕭男在今年初就搬來一只大貨櫃擋在馬路上，由於該區是交通要衝，每日出入的民眾非常多，蕭男此舉引起公憤，後經公所等公部門介入處理，貨櫃移往最路側，沒想到蕭男8月31日晚間又有新動作，他購置8堆紅磚，似有建屋「佔路」之準備。

警方獲報，立即用封鎖線將其圍住，並派人在現場指揮交通。

警方表示，此處為既成道路，為社頭重要道路轉角，蕭男此舉已造成居民出入不便，嚴重影響人車通行，因涉及公共安全，警方依蕭男違反公共危險罪移送法辦。蕭男說，這是他的土地，他一定會申訴。

對於這塊土地的所有權，社頭鄉公所主秘詹沛表示，該處現是既成道路，40年來，公部門在其上鋪設柏油並做道路整修，原地主都沒意見，可見是「默認這是既有道路」。

詹沛說，現蕭姓地主以法拍的方式取得30坪土地，當初取得的法拍文件就註明「供不特定人員往來通行之通路」，蕭男應循法律途徑向法院聲請「拆路還地」之訴，法院若判決勝訴，別人自然不能走。

當地居民說，要凸顯土地是「自己所有」也不應這麼「鴨霸」，擺路障擋路，萬一天色昏暗，騎士撞到路障受傷，駕駛車子毀損，他人都可主張賠償，事件只會越鬧越大。