慶富老董聲請停止羈押被駁回 延押2個月

2018-09-01 12:39

〔記者黃建華／高雄報導〕獵雷艦承造商慶富集團被控涉嫌詐貸63億餘元，少東陳偉志棄保潛逃，老董陳慶男因籌不出保釋金1億元在今年6月遭到羈押，9月4日將滿3個月，陳慶男透過律師聲請停止羈押，要求保釋金降為3千萬元，昨遭高雄地院駁回，並裁定延長羈押2個月。可抗告。

高雄地院指出，陳慶男為承造海軍獵雷艦計畫的慶富集團董事長，負責該集團及旗下關係企業整體營運決策，與其子陳偉志（慶富副董事長）被訴共同自2014年11月間起至2016年5 月間，與妻子陳盧昭霞先後4次虛偽辦理慶富公司增資，將該公司原實收資本額新台幣5億3000萬元虛增為40億元，涉有違反公司法、商業會計法、刑法業務登載不實等罪嫌。

2015年3月間至2016年12月間，以陳偉志擔任登記負責人之AZ、OK、HS、L3等境外紙上公司與慶富公司所簽之虛偽合約、開立不實商業發票，分別向台中銀行、元大銀行鳳山分行、新光銀行北高雄分行、第一銀行高雄分行詐取過渡性融資貸款，及以AZ、OK、HS、L3、QY等境外紙上公司與慶富公司簽立之虛偽合約、不實發票向聯合授信銀行團詐貸共約美金2億199萬3020元（折合新台幣約63億3966萬餘元），絕大部分卻未用於獵雷艦計畫。

今年2月，陳慶男、陳偉志父子等人被高雄地檢署依詐欺、背信等罪起訴，並對陳慶男求刑30年，併科10億罰金、陳偉志求刑25年，併科罰金6億。

其中，陳慶男父子各以800萬、500萬元交保，並限制出境及住居，每天需按時到前鎮警分局復興路派出所報到防逃。未料，陳偉志在今年5月初棄保潛逃。

高雄地院擔心陳慶男也跑掉，今年6月4日將陳慶男裁定加保1億元，但陳籌不出保金遭裁定羈押3個月。

因羈押期間即將在9月4日屆滿，陳慶男日前透過律師以健康等因素向法院聲請停止羈押，並表示籌不出1億元，希望保金降為3千萬元交保。

不過，高雄地院認為慶富集團在在境外擁有相當資產，難保不會循陳偉志模式潛逃海外，法院衡量本案追訴審判之國家社會公益與被告人身自由之個人私益，認被告羈押之原因及必要性仍然存在，駁回其停止羈押、降低保金為3千萬元的聲請，並裁定自9 月4日起，延長羈押2月。可抗告。