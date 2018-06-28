五股角頭遭近距離狙殺 警方鎖定中年賓士男

新北市五股區成泰路昨晚發生槍擊命案，角頭游國興在公司內遭人槍殺身亡。（記者王宣晴攝）

2018-06-28 11:25

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市五股區著名角頭、綽號「五股國仔」的52歲游國興，疑似與人有債務糾紛，昨晚在新北市五股區成泰路一段自家公司遭人近距離連開6槍，其中2槍擊中頭部，傷重不治，而嫌犯行兇後駕車逃逸，警方漏夜追查，目前已鎖定涉案的51歲的「賓士男」。

警方調查，該名兇嫌與游男之間疑似有債務糾紛，兇嫌日前曾登門拜訪成泰路的公司，昨日晚間雙方二度談判；據現場目擊的小弟指稱，昨日談判過程中並未發生口角衝突，而對方也無異狀，怎知就在離開時，老大在毫無防備且不到3公尺的距離內遭對方連開6槍，其中2槍擊中頭部，另4槍打中上半身。

蘆洲警分局表示，兇嫌犯案前曾與死者談判將近1小時之久，期間神色自若，疑似早有預謀，犯案後駕駛黑色賓士車逃離現場，一路往附近的五股交流道駛去，目前警方已鎖定車牌追查。

警方拉起封鎖線採證。（記者王宣晴攝）

監視器拍下兇嫌駕駛黑色賓士車逃離現場。備註：照片來源為蘆洲分局。（記者曾健銘翻攝）