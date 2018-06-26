酒駕撞死老婦肇逃 狡猾男想脫罪引爆檢方憤怒

吳婦遭衝撞後整個人倒插在擋風玻璃，擋風玻璃整個破裂，根本看不到前方視線，但陳男卻未停車，還一路往前開。（資料照）

2018-06-26 22:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一個冷血、狡猾的酒駕男撞死老婦肇逃，引爆檢察官的憤怒！

男子陳明義酒駕撞上晨運的7旬老婦，老婦被撞飛倒插進擋風玻璃，陳男竟加速逃逸甩掉老婦，沒想到事後被檢警查出他的一連串脫罪陰謀，包括棄車徒步回家向警謊稱沒開車，提供錯誤訊息而意圖引導偵查方向，又私訊友人協助湮滅監視錄影畫面等證據，偵訊時甚至說撞到動物，檢方多次給他機會，他都堅詞否認，種種惡行讓檢方難以認為其犯後有何反省之意，建請院方從重量刑！

檢警調查，35歲的陳明義於5月23日凌晨3點55分，與友人喝酒後，開車回家行經新豐鄉77歲吳婦住處前時，正面撞擊吳婦身體，吳婦彈飛至車頂，頭部撞破副駕駛座前擋風玻璃，整個人呈倒插姿態，車牌也因巨大撞擊而掉落，陳男竟急速駕車逃離現場，將吳婦甩落一處交岔路口轉彎處地面。陳男為避免遭查獲，遂將車棄置路旁走回住處。

吳婦先生在住處前目睹事故發生經過，旋駕車沿路循線找尋妻子及肇事車輛，隨即在新豐鄉埔頂發現妻子倒臥地面，送醫不治。

員警據事故現場掉落的車牌，循線查訪至陳明義住處，酒測值為每公升0.21毫克。檢方認定陳男所為，係犯刑法酒駕致死及肇事逃逸罪嫌，依法提起公訴。

檢方語重心長指出，本案陳男駕車肇事過失情節重大，酒駕行為已嚴重危及其他用路人安全，又明知肇事而致被害人死亡，竟讓倒插擋風玻璃上的被害人持續倒臥車頂，不予理會，然後急速轉彎將其甩落地面，可謂漠視他人生命價值。

此外，陳男更於員警循線上門查訪時，虛捏事實謊稱並未開車，提供員警錯誤訊息而意圖錯誤引導偵查方向，又藉機以通訊軟體要求友人協助湮滅監視錄影畫面等證據，教唆他人作偽證，陳男初次受偵訊時，仍稱以為自己撞到動物，不知道撞到人，僅因擔心家人移車不便，而將車停放在外云云，企圖卸免刑事責任而毫無悔意。

不僅如此，直到6月19日檢方再度偵訊陳男，檢方多次問他案發後一直到向員警坦承肇事前，有無與其他人聯絡，陳男仍堅詞否認，堅稱自始至終未曾要求友人滅證，種種惡行讓檢方難以認為其犯後有何反省之意，因此建請院方從重量刑，以資懲儆。

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