漲租不成竟縱火！房東燒死無辜房客 殺人罪起訴

2018-06-26 16:46

〔記者黃捷／台北報導〕向台灣銀行租地蓋房出租的房東詹德榮，近年因土地租金上漲，入不敷出，向鄭姓房客要求漲租遭拒，竟氣得縱火燒屋，還燒死了另名無辜的黃姓房客。詹男犯案後還變裝躲藏，但仍被檢警循線逮獲，士林地檢署依殺人罪將他起訴。

起訴指出，66歲詹男向台銀承租台北市歸綏街83巷的一塊地，約20年前以2000元、3000元分租給鄭男、羅男作為倉庫，15年前另以4000元租給黃男居住。

鄭男的房間面積是3人之中最大，卻付最便宜的租金，但雙方僅有口頭約定，屬不定期租約，詹男要求漲租遭拒，也無法強制鄭男搬走，加上鄭男常常抱怨屋況不佳，還拖欠租金，兩人積怨已深。

詹男今年4月2日清晨買了汽油，先擺放在房屋樓梯間，2天後一早再前往縱火，未料鄭男根本不在現場，屋內只有正在睡覺的黃男，黃男逃生不及倒在火場，鄰居發現火災後雖趕緊將他救出，送醫後仍因傷勢過重身亡。

詹男縱火後轉往附近巷弄，將犯案時戴的墨綠色鴨舌帽丟棄路邊，再步行至歸綏街、錦西街口脫下藍色外套，搭公車到新北市蘆洲，企圖躲避追緝，但因全程都被監視器拍下，檢警很快掌握身分，同年月25日持拘票將他逮捕到案。

詹男自知難逃法網，只好認罪，供稱他收取的租金與付給台銀的租金不相當，長年虧損，與鄭男經常為此爭吵，才會縱火燒屋。檢察官認定他打算讓房客人財俱毀，有殺人犯意，全案依殺人罪起訴。