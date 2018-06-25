身懷300多萬元現款 女子投宿遭拒還被送醫

2018-06-25 11:50

〔記者周敏鴻／桃園報導〕44歲羅姓女子24日下午搭乘計程車從台北市到新北市林口區一處飯店要投宿，因運將發覺羅女疑有精神問題，求助桃園市龜山警分局坪頂派出所，警方赫然發現她身上竟帶著300多萬元的現金，趕忙聯絡家人送她就醫。

24日下午5點多，警方接獲計程車司機報案，趕忙前往龜山區文化三路與復興街口，發現羅女坐在計程車中，隨身背包內竟放了300多萬元現金。

原來羅女搭乘計程車從台北市到新北市林口區一處飯店要投宿，但她在計程車上喃喃自語，精神狀態似乎並不穩定，抵達飯店後，飯店人員因她精神狀態不佳且身懷鉅款，婉拒她入住，計程車司機無奈又不知如何處置，才打電話報警。

警方將羅女帶回派出所安置，透過人臉辨識系統查詢她的身分過程中，羅女忽而胡言亂語、忽而躲在花盆後方似在躲避他人追趕，顯得非常緊張，警方只好一面安撫她，一面依她的戶役政資料，連絡她的家人。

家人24日晚間9點多趕抵派出所，讓羅女情緒更激動地要求「快離開派出所」，眾人只好聯手勸她，她才同意由家人帶往送醫，警方同時將裝有300多萬元現金的背包交給家人帶回，家人說，對於羅女的精神狀況為何不佳？並不清楚，至於她為何隨身攜帶300多萬元現金，也將她等精神狀態穩定後，再詢問她相關始末。