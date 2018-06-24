酒店經紀糾紛？竹聯角頭被擄走凌虐致死、棄屍工寮

竹聯幫陳姓角頭被發現陳屍在新北市鶯歌三鶯路這處鐵皮工寮。（記者余衡攝）

2018-06-24 14:18

〔記者姚岳宏、鄭景議、余衡／台北報導〕台北市昨天發生殺人棄屍案！昨上午11時許，陳姓男子前往台北市南港區興中路停車場取車時，突有3名男子衝出來毆打他，隨即被強押上車帶走，陳男疑似遭沿路凌虐毆打，並被鐵器毆打頭部致死，丟棄到新北市鶯歌鎮三鶯路的鐵皮工寮，3名嫌犯昨深夜自首，並帶警方前往三鶯路找到陳男遺體，目前依殺人案偵辦中。下午警方依殺人罪將3名嫌犯移送新北地檢署偵辦。

主嫌25歲的李顥，以及共謀的李志豪、陳柏安，下午約2時40分許被警方移送，走出分局時3人面對媒體提問，不發一語，低頭走入偵防車。據了解，3嫌向警方供稱，大約在數月前與陳男擦肩而過，意外碰撞肩膀，爆發肢體衝突，因此結下樑子，才在昨日上午將人押走，本只想教訓幾下，卻失手將人活活打死，但警方認為該說詞存在諸多可疑之處，將繼續偵辦。

3嫌初步供稱，是因數月前與35歲陳男在街上不小心擦撞，當時曾有肢體衝突，後來才計畫報復，不知會打死人，但警方查知，雙方都在北市中山區擔任酒店經紀，陳男有竹聯幫南堂背景，懷疑內情不單純，是否為了酒店經紀糾紛，或搶地盤才起衝突，這部分警方還在釐清。

據了解，陳男昨上午被押走後，他的酒店經紀合夥人輾轉得知，晚間報警求助，警方正調閱車號準備逮人時，3嫌深夜主動向警方投案，並帶警方前往三鶯路鐵皮工寮找到遺體，檢察官到場相驗後，目前將遺體暫移至板橋殯儀館；警方還在偵詢3嫌，釐清相關案情。

經調查，死者陳志強，外號殺強，平時主要買賣毒品，過去多在南港一帶活動，曾在2010年因涉嫌強收店家保護費，遭警方逮捕，除了有竹聯幫南堂南賢會會長的身分外，疑似還參與統促黨活動。

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