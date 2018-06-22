法務部綜合規劃司副司長 43期「小學弟」脫穎而出

2018-06-22 21:45

〔記者吳政峰／台北報導〕九合一大選將屆，法務部考量查賄穩定性，決定於7月9日中幅調整檢察長，人事案22日出爐，共有12個檢察署首長換人當；另外，內部調動也有兩人引人注目，分別為花蓮地檢主任檢察官李濠松升任綜合規劃司副司長、新北地檢署檢察官黃則儒調最高檢辦事，兩人能夠脫穎而出，法務部指是「唯才是用」。

司法官訓練所43期結業的李濠松接任綜規司副司長，震撼了整個檢察界，因為他比現任副司長黃謀信還低10期，是許多人的小學弟，卻升任許多高檢署檢察官夢寐以求的職位，打破「論資排輩」的慣例，成就「不可能的任務」。

據悉，現年44歲的李濠松職缺雖在花檢，但5年來均調法務部辦事，著墨司改、參審制甚深，今年請調歸建，法務部長邱太三看中他台大法學碩士、日本東京大學進修的背景，親自慰留，幾經討論，決定調他至主責司改的綜合規劃司服務，發揮所長。

司法官訓練所51期結業的黃則儒出身於司法世家，父親為前大法官黃茂榮，母親與二姊也是法界人士，深具語言天分，就讀台大的每年暑假，均赴德國學習德文，後赴慕尼黑大學取得法學博士。

黃則儒擔任檢察官至今5年，因學識甚佳，深獲法務部參事陳瑞仁賞識，日前向檢察總長江惠民推薦至最高檢辦事獲允，將與陳瑞仁、澎湖地檢署檢察官吳巡龍、將調任最高檢檢察官的高檢署主任施慶堂，共同規劃最高檢的「公訴組」。

本次檢察長調動共有3名新派任，分別為曾任一審檢察長的高檢署主任費玲玲新調任二審金門高分檢、行政執行署新北分署長毛有增調金門地檢署、高檢署檢察官郭永發調連江地檢署。而橋頭地檢署檢察長王俊力則回「京城」，擔任檢察司長；花蓮高分檢檢察長林朝松將於7月9日退休。

其餘9人為檢察長輪調，分為台南高分檢謝榮盛調台中高分檢、金門高分檢鄭文貴調台南高分檢、士林地檢署張清雲調花蓮高分檢、新竹地檢姜貴昌調士林地檢署、金門地檢署徐錫祥調新竹地檢署、台南地檢署張文政調橋頭地檢署、雲林地檢署鄭銘謙調台南地檢署、澎湖地檢署鄭鑫宏調雲林地檢署、連江地檢署莊榮松調澎湖地檢署。

特別的是，以往離島回台灣，通常會先到東部的三級地檢「過水」，但這次徐錫祥與鄭鑫宏跳過這個慣例，直接到竹、雲二級地檢任職，跌破不少人眼鏡；至於張文政從台南調到規模較小的橋頭，未獲層峰青睞，也讓許多人深感意外。

另外，檢察司長林邦樑將調任高檢署主任檢察官、綜規司副司長黃謀信調任檢察司副司長、檢察司副司長余麗貞調任高檢署檢察官；而法務部主任秘書林秀蓮將於7月接任行政院法規會主委，遺缺由誰遞補仍未公布。