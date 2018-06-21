涉攜密投靠中國 南亞科前資深工程師遭訴

2018-06-21 17:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕台灣半導體高階技術人員遭中國高薪挖角，製造技術也隨著人才外流，一併被竊走！

DRAM大廠南亞科（2408）前林姓資深工程師，去年5月跳槽到中國DRAM廠「合肥睿力集成電路」任職，涉嫌於離職前，攜出南亞科內部檔案資料，另又自前同事取得該公司有關「DRAM」產品製造技術的檔案資料，新北地檢署在林男手機查扣到相關檔案，今依違反營業秘密等罪嫌將他起訴。

起訴指出，林男在南亞科工作11年，去年3月，南亞科前許姓主管，先行跳槽至合肥睿力，游說林男投奔睿力，允諾幫他爭取高薪，但得提出DRAM專題報告給睿力，林男在重金引誘下決定離職，於去年5月離職前，破解南亞科公司主機防火牆，以手機存取公司內部檔案資料，之後南亞科對其電腦進行資安檢查，發現電腦系統防火牆被破，懷疑公司機密被竊取，憤而向檢調檢舉。據了解，林男在南亞科年薪約110萬到120萬元間，跳槽睿力350萬元起。

林男離職後旋即至中國合肥，但為完成睿力要求的專題報告，去年8月，又向已轉任睿力工程師的李姓前同事，索取李男離職前涉嫌竊取南亞科技術移轉美光的30奈米DRAM產品營業秘密檔案，並點閱該檔案，南亞科表示，該檔案外流致使公司損失38億元。

檢調於去年9月林男入境時，在機場將他逮捕，庭訊時，林男辯稱，南亞科對USB插孔有資安管控，無法存取資料，他只是用USB插孔充手機的電，30奈米DRAM產品檔案不是他竊取的，是向李男要來的，否認犯行。

檢方在林男手機查扣到30奈米DRAM產品檔案，加上調查局資安科鑑識報告，認定林男確實有透過手機連上主機，且林男先前都未將手機以USB充電，離職前才密集做此事，認定林男侵入他人電腦設備並使用他人非法竊取的營業秘密，今依妨害電腦使用、違反營業秘密罪嫌將他起訴，而李男涉嫌營業秘密罪嫌部分，另案偵辦中，檢方已對在中國的李男發布通緝。

此外，南亞科楊姓「行動產品工程部」前專案經理與劉姓前資深工程師，離職後也涉嫌攜帶南亞科「DRAM」相關營業秘密至中國任職，新北檢於2人今年春節回國時，約談2人到案，訊後各以50萬元交保，案件仍在偵辦中。