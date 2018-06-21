怕船失竊把油箱拿走 不料小偷早有準備...

警方尋獲失竊CT級漁船。（記者洪臣宏翻攝）

2018-06-21 16:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕停泊在小港漁港的CT級漁船失竊，高雄港警迅速查出4嫌犯案，陸續逮捕2名陳姓、1名王姓嫌犯，被害人怕漁船失竊已經把油箱拿走，沒想到他們自備油箱偷船，落網時辯稱想釣魚，警方依法送辦。

55歲郭姓漁民將CT級漁船（0.5噸）停泊小港漁港，19日清晨5時巡察時，赫然發現漁船不翼而飛，立即向高雄港務警察總隊報案。他向警方表示，生計就靠該艘價值60餘萬元漁船，為了防失竊，他每次停泊漁港時，都會特地把油箱拿起來，沒想到還是失竊。

高雄港警成立專案小組偵辦，發現失竊漁船停放於旗津區大汕頭漁港，從監視器發現的可疑作案車輛也停在附近，循線查出54歲王男（竊盜、毒品前科）涉有重嫌。

警方20日赴王嫌住家查察，從窗戶外看到王嫌正在客廳，警方見門沒關登門，王以為是仇家想要關門，經表明身分，王仍拒絕警方進入，員警瞥見王的母親坐在客廳，說「不要讓母親蒙羞」，王才同意讓警方進入，此時另一陳姓犯嫌（46歲）來找王討論漁船後續，自投羅網。

王、陳2人都是旗津人，了解漁船作業習性，因此自備油箱偷船，因為想釣魚。警方今天逮捕另名陳嫌（49歲），將追緝在逃嫌犯，並將落網3嫌依竊盜罪嫌送辦。