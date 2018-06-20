被學長騷擾砍殺 世新學妹出庭：擔心他出獄後對我不利

2018-06-20 17:41

〔記者張文川／台北報導〕世新大學英文系大三男學生陳政佑，長期騷擾同校石姓學妹，去年12月11日持預藏的水果刀追殺學妹3刀，台北地檢署依殺人未遂罪嫌起訴，台北地院今開庭審理，首度傳喚石女隔離作證，石女餘悸猶存地說，被刺殺至今仍常常做惡夢，路上有人接近就會膽顫心驚，也不敢談戀愛，連異性接近都會讓她感到害怕，不敢接觸異性，也很擔心他出獄後會對她和家人不利。

陳男現仍羈押於看守所，今也被提訊到庭，父母親也到法院看他。今天特地安排在特製的隔離法庭開庭，受保護的石女在特製的小房間內，隔著雙面鏡透過麥克風發聲作證，法庭內看不到她。

石女當庭提出陳男從2015年至2017年間，透過臉書、LINE、簡訊騷擾她的180個訊息，她拒接電話、封鎖他臉書和LINE，陳男就變換臉書身分、LINE名稱試圖和她接上線，假裝網路買家要求面交，偽裝成她朋友騙她約在捷運的偏僻角落，「不管我怎麼說，他仍不停止騷擾行為，我已經受不了、快崩潰的狀態了」。

石女強調，她無數次向他表明兩人不要再有任何接觸，「不要再來找我」，她不認為陳男不理解她講的話，「他知道不應該這麼做」，但他每次道歉都會問她「還可不可以當朋友」，被拒絕後仍持續騷擾她。

石女說，陳男的騷擾來愈嚴重，去年9月陳男尾隨她到家門外，從背後摀住她的嘴，她嚇得用力咬他手，他才放手；11月他假冒她朋友約她去捷運的那一次，她堅持要去報警，他拉著她的手不讓她去，她想向路人求救，他又摀住她的嘴，最後還是順利進警局報案。

她說，之前她以為可以自己處理，沒想到會愈來愈嚴重，去11月13日她報警後，她才告知父母親，她的家長連絡陳男的家長，陳母有傳真一份親簽的保證書，保證兒子不會再來找她，當天之後確實沒再被陳男騷擾，但12月11日就發生砍人事件。

法官特地問石女，為何決定要拒接陳男電話？石女說，因為某一次和陳男在捷運上筆談時，陳男突然提到「我看你都是板橋站或府中站上車」，這讓她感到很震驚，感覺自己好像被盯上、被監視，覺得很可怕，才決定斷絕聯絡。

至於案發當天，石女說她當天穿帽T，陳男在教室外追逐她到教室內，將她壓倒在桌椅上，她感覺到脖子被刺一刀，脖子感到劇痛，之後在一團混亂中，她只記得掙脫後往前往講台跑，其餘過程、被殺幾刀、陳男有說什麼話，她都沒印象。

陳男聽完後，只在庭末說：「她講話沒有針對問題本身回答」，但他未多做解釋，研判是對石女在案發時的細節問題上大多回答「沒有印象」有意見；陳男的律師表示，陳男沒有特別瞄準頸部出刀，是情急混亂之下亂揮誤傷，兩人的身材、力量懸殊，陳男壓制石女後並未繼續猛刺要害，還主動停手，律師主張陳男沒有殺人的犯意，只是口角後一時情緒激動失控，才揮刀致石女受傷。