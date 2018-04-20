4/20 大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！

2018-04-20 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月20日）開獎的第107000036期大樂透，頭獎摃龜；第107000095期今彩539，頭獎也摃龜。

第107000036期大樂透中獎號碼為：「10、14、32、33、35、46，特別號：43」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共38注獲得，每注可得6萬8681元；肆獎共73注獲得，每注可得2萬2983元；伍獎共2055注獲得，每注可得2000元；陸獎共2889注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬8716注獲得，每注可得400元；普獎共3萬9945注獲得，每注可得400元。

第107000036期49樂合彩中獎號碼為「10、14、32、33、35、46」四合摃龜；三合共95注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3769注中獎，每注可得1250元。

第107000095期今彩539中獎號碼為「12、23、24、25、39」頭獎摃龜；貳獎共149注獲得，每注可得2萬元；參獎共5648注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬5660注獲得，每注可獲得50元。

第107000095期39樂合彩中獎號碼為「12、23、24、25、39」四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共101注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4332注中獎，每注可得1125元。

第107000095期3星彩中獎號碼為「927」，正彩共43注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000095期4星彩中獎號碼為「6020」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」