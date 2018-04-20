王炳忠不止求償「148.7」萬 還要周玉蔻這樣道歉

2018-04-20 10:57

〔記者溫于德／台北報導〕新黨青年委員會召集人王炳忠，去年12月住處被檢調搜索，引發資深媒體人周玉蔻爆料王父帳戶內有新台幣500萬元，暗指王家接受中資；王不滿周胡亂爆料，與父親一同自訴周刑事洩密、加重誹謗罪，民事則因名譽權受損，求償「148.7」萬並登報道歉。刑事上月8日首開，雙方針鋒相對，至於民事稍早開庭，未到庭的周，被王要求錄影片在原本節目或個人臉書道歉。

王今年1月9日具狀向法院控告周玉蔻，書狀提到，周在節目上指他是「共產黨線民、是第五縱隊」、「替中共在台發展組織」、「主持的學會與中共有關」、「為大陸買通軍人」、「和周泓旭是共諜共犯」、「和周泓旭互寫計畫書報帳分贓」、「王炳忠父親帳戶內有單筆500萬元匯入」，全為不實指控。

王當時被問到為何求償金額為「148.7萬元」、是否故意取諧音指「你是白痴」等問題；他未否認但隨後解釋，100萬元是賠給他個人，另外48,7萬元，則是要周為亂爆料有關父親部分付出代價，且求償金額定在150萬元以下，是為避免上訴三審、浪費司法資源。

刑事上月8日開庭時，周辯稱報導有所依據，被王要求提供消息來源；至於今天的民事庭，王親自向法官強調，在周泓旭案中至今仍屬證人身分，因此除了求償精神慰撫金並登報道歉外，若被告拒絕或故意延遲刊登道歉啟事，還要給付168萬元、作為代替刊登費用；此外，王也要周在原本批評的節目及其個人臉書，放上個人道歉影片，以回復原告名譽。

王最後也說，希望民事庭在刑事調查結果出爐後，再續行審理，當庭聲請停止訴訟；但法官表示，若兩造均到庭並同意，即可合議庭止，不過被告今未到，因此仍待庭後審酌，庭末諭知全案6月1日上午續行審理。

王庭後說，周對其非常多指控均未經查證、屬恣意造謠，且上月刑事開庭時，周自稱相關報導有所依據，但至今未提出相關證據，若依周做事風格行事，豈非「以後人人變自媒體、想說什麼就說什麼」，另也不忘批周的「惡意」非常明顯。

王也說，既然周當初透過個人臉書與節目造謠、導致傷害，那也希望周以原本方式自拍一段道歉影片致歉，是對其個人名譽回復更大方法。

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