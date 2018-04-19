瑞芳分局任內涉挪用贊助款 林泰裕、林國雄各8萬、10萬交保

圖為時任瑞芳分局長、現任三峽分局長林泰裕。（資料照）

2018-04-19 10:02

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆地檢署偵辦新北市警瑞芳分局前偵查隊長林國雄遭控挪用贊助費，今天凌晨複訊後，依違反貪污治罪條例罪嫌諭知林國雄10萬元交保、分局長林泰裕8萬元交保。

基隆地檢署指出，林國雄擔任新北市警瑞芳分局偵查隊長期間，遭控挪用向義勇刑警大隊幹部募來的贊助費，並調整義刑提供的破案獎金分配比例遭質疑不公平。檢調昨搜索瑞芳分局偵查隊，約談林國雄、前瑞芳分局長林泰裕與多名偵查隊人員釐清案情。

據了解，檢調原以證人身分約談現為三峽分局長的林泰裕，協助釐清案情。承辦主任檢察官侯靜雯、檢察官林婉儀昨天深夜複訊時，當庭將林泰裕轉為被告，並於今天凌晨4時許，依違反貪污治罪條例諭知林泰裕與林國雄各8萬元與10萬元交保。

警界人士說，林泰裕擔任瑞芳分局長期間，曾規劃「校園護花」勤務引起討論，另傳林國雄挪用的款項，也有用在林泰裕所辦的檢警合作聯繫餐會上，實情尚待釐清。

林國雄被檢舉在瑞芳分局任職期間，向義刑幹部募得數萬元，事後被發現並非全數用於偵查隊，林同時將義刑幹部給分局的破案獎勵金，在分配比例上做了調整，有同仁認為分配到的金額變少，向義刑反映，進而反映到新北市警局。

市警局調查認為，相關指控無具體事證，但仍在去年8月先將林國雄調離瑞芳，改派金山分局偵查隊長，今年2月再調回保防科。