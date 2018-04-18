4/18 今彩539頭獎摃龜！大福彩頭獎、大福獎也摃龜

2018-04-18 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月18日）開獎的第107000031期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第107000093期今彩539，頭獎也摃龜。

第107000031期大福彩中獎號碼為：「01、05、08、25、26、32、34，特別號：17」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共54注獲得，每注可得4000元；肆獎共1229注獲得，每注可得400元；普獎共9572注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎4注獲得，每注可得10萬元。

第107000093期今彩539中獎號碼為「12、16、29、30、39」，頭獎摃龜；貳獎共152注獲得，每注可得2萬元；參獎共5731注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬4304注獲得，每注可獲得50元。

第107000093期39樂合彩中獎號碼為「12、16、29、30、39」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共96注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4060注中獎，每注可得1125元。

第107000093期3星彩中獎號碼為「581」，正彩共36注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000093期4星彩中獎號碼為「8137」，正彩共9注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」