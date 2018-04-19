獨家》博士睡國中女同學被抓姦 發現妻和他大學同學共處一室

2018-04-19 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在大學任助理教授的李姓博士被妻子陳女發現與國中同窗小三勾勾纏，報警抓姦成雙後，二人賠償100萬元求和解，事後李男找徵信社裝GPS跟蹤台大同學林男，發現妻子跟林男共處一室，陳女則聲稱是先生設下的美男計，為的是報復她抓姦！

陳女指控，先生與黃女國中時期就是男女朋友，此後一直有連絡，李男訂婚後黃女照常約砲，婚禮當天甚至還現身到場包禮金，嚇壞在場賓客，2個孩子出生後，她發現先生傳「我現在真的好想你」給黃女，追問時竟被打斷鼻樑，事後黃女還曾潛入家中幫先生洗襪子，逼宮的強烈宣示意味不言可喻。

後來李男不時以離婚相逼，希望她同意接納小三，大享齊人之福，她悍然拒絕。陳女說，這時李男決定設局，挖洞讓她跳，故意邀長得高富帥的台大同學林男共組公司，還找她進公司幫忙，多次找林男幫她接小孩送飯，營造她與林男獨處機會。102年8月，林男發現李男在他車上裝衛星定位，憤而提告，李男被因竊錄非公開活動罪，判處拘役。

不過李男與黃女於102年10月被陳女抓姦在床，最後連帶賠償100萬元，李男非常不甘心，從此決定找徵信社對付妻子。

李男坦承在妻子車上安裝衛星定位追蹤器，曾追查到妻子開車北上後，上了林男的車，之後就無法再追蹤妻子行蹤，所以隔週他才在林男車上裝GPS，之後才能拍攝到林男與他妻子、小孩一同出遊、同住飯店。有次GPS曾回傳訊息指稱車停在台北市一處飯店附近，他馬上奔赴現場並報警，等待警察到場會同抓姦，但開門卻發現房間裡頭只有妻子，抓姦不成。

法官調查，李男為持續蒐集並保全妻子與林男通姦的證據，去年2月未經林男同意，先由李男開啟大門後，再持複製鑰匙開啟房門而侵入林男租屋處，徵信社人員尾隨入內，當場發現陳女、林男共處一室，李男與徵信社員工分持手機、攝影機對二人一陣猛拍。

事後林男提告，新竹地院依無故以錄影竊錄他人非公開活動罪，再判李男有期徒刑3月，得易科罰金。