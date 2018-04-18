老醜崩壞「吸毒臉」係金ㄟ！ 這裡用櫥窗秀給你看

吸毒會變得又老又醜，彰化縣用美國警方製作的對照圖來證明。（記者劉曉欣攝）

2018-04-18 20:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣推出8座「毒品模型辨識櫥窗」，以「擬真品」來宣導新型態的毒品包裝，未來將全面進駐縣府、文化局、轉運站、觀光工廠等公共場域，讓反毒教育不只是鎖定師生，而是走出校園，避免民眾誤食！

「毒品模型辨識櫥窗」今天（18日）在縣府舉行揭牌儀式，但最令人震驚的是吸毒前後的對照圖，吸毒不用幾個月，個個都變老又變醜，臉部皮膚明顯「跨」了下來，彰化警方說，所謂的「吸毒臉」就是因為吸毒之後，整個人的容貌完全不一樣，再年輕貌美的吸毒者，都會完全走樣！

彰化縣學生校外生活輔導會教官邱啟煌說，以往反毒教育都是在校園宣導，但發現隨著毒品有新型態、生活化的趨勢，出現了毒果凍、獨糖果、毒咖啡與毒郵票等等，為了避免民眾不知情而誤食，因此採用「擬真品」來製作櫥窗，放在人潮多的地方來進行宣導，讓民眾可以留下深刻的印象。

邱啟煌說，「毒品模型辨識櫥窗」共介紹14種毒品，除了簡單文字介紹危害，並附有二維條碼（QR Code），讓民眾掃瞄進一步了解；櫥窗內也有西方人吸毒前後判若兩人的圖像，這是美國警方為了反毒教育所製造的對照圖。

彰化地檢署檢察長黃玉垣致詞時提到，彰檢近年來偵辦毒品案，案件都在增加，反毒工作應該預防重於治療，希望能夠透過毒品模型的宣導，減少毒品案件的發生。

縣府秘書長賴振溝說，彰化縣去年同意參與擴大尿篩的人數計有3萬多人，同意比率超過5成，經實驗室確認篩檢後，結果皆呈「陰性」，未來也將持續進行校園反毒教育。

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