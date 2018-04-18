台南抓一般蜂回歸農業局 消防局則負責威脅性毒蜂

過去消防人員是全副武裝捕蜂工作的要角。（記者王俊忠翻攝）

2018-04-18 15:14

〔記者王俊忠／台南報導〕捕蜂捉蛇等動物處理業務，於去年獲行政院裁示回歸農政業務機關主管後，農委會訂定委外契約範本與相關注意事項供地方政府參考運用，台南市府也迅速在去年11月3日取得局處共識，採漸進方式將捕蜂捉蛇業務朝回歸農政專業化目標推進。

消防局表示，在該局與農業局共同努力下，日前捕蜂工作已完成委外招標，今年4月18日起捕蜂業務正式回歸農業機關，處理保育類動物及較不具威脅的一般捕蜂勤務，受理單位會轉報農業局做後續處理；而對於有立即威脅民眾人身安全的毒蜂緊急捕捉勤務，消防人員仍會秉持救苦救難精神，協助民眾儘速排除危害。

消防局長李明峯表示：「對於捕蜂業務委外辦理的作法，不僅減少消防人員負擔，也能將相關業務回歸專業，使消防人員更專注在火災預防、災害搶救與緊急救護工作，帶來更好的消防服務品質」，捕蜂業務委外辦理機制順利推動，使台南市成為全台少數順利達成相關業務回歸專業的縣市之一，未來市府將視實際執行狀況持續檢討改善，待捕蜂專業委外機制穩定，會進一步研議捉蛇業務也回歸專業進程。

農業局森林及自然保育科目前提供4支專線電話（6354986、6321731、6311890、0800241314），讓民眾於上班時段可直接申請捕蜂服務；非上班時間可透過1999或119轉報農業局。基於民眾對1999及119電話的信任與熟悉度，上述受理單位會維持一貫服務原則，協助民眾通報案件。

根據消防局統計100年到105年各類案件出勤件數，救護案占87％居各類案件之冠，抓蛇占4．5％、火災4．4％、捕蜂3．3％、動物受困0．8％。