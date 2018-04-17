發文指「正晶」詐健保 蔡正元挨告結果出爐

2018-04-17 17:24

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨政策會前執行長蔡正元，去年被控侵占中影減資款3.7億元，涉犯業務侵占、背信罪，尚由北檢偵辦中，但他前年3月接連在臉書貼文與LINE群組發訊息，指「正晶」夫妻「詐健保」，事後挨告加重誹謗，今判決結果出爐。士林地院審理後，稍早判蔡無罪，全案仍可上訴。

無罪理由提到，蔡於個人臉書所寫「彭文正李晶玉被爆刻意赴美產子『詐騙』健保費」、「專程赴美產子又結合美國特殊醫療診所弄單據回台灣『詐健保』」，確實引述自媒體報導，屬「事實陳述（指媒體確實曾報導）」。

至於蔡的內文又寫「彭李兩人愛台灣不離口拜台獨不離手但專程去生美國人『拒絕』生台灣人心思令人疑竇」、「彭李兩人又有什麼臉在電視上談陸生健保」，則屬蔡個人意見表達。

知名政論節目主持夫妻檔彭文正、李晶玉，2016年3月被爆出赴美產子，涉嫌詐騙健保費，夫妻當時已在臉書上嚴正駁斥，並揚言要對散布不實言論者提告。

但蔡在個人臉書上發文批評夫妻，「愛台灣不離口、拜台獨不離手，但專程去生美國人，拒絕生台灣人，心思令人疑竇」；他認為兩人利用美國醫療單據、返台「詐健保」，文章隔天也被他轉貼到LINE群組內分享，事後果然挨告。

蔡日前出庭時辯稱，使用詐騙二字時有使用上下引號標註，代表引述他人報導，而彭也在LINE群組內、未見回應，且全案重點在於，彭、李開口閉口談愛台時，卻為美國月子中心代言、鼓勵台灣人赴美生小孩，「前後立場不一」，應接受公評。

但原告律師強調，蔡明明可連絡本人卻未做，惡意誹謗原告名譽，且在評論以前完全未查證，而蔡所說的媒體觀點，也未提到詐領健保費。