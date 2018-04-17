南投林姓前議員遭影射酒店鬥毆受傷 本人否認

一段來自中國吉林的酒客衝突畫面，南投縣林姓前議員竟遭人影射為酒店小姐爭風吃醋而鬥毆受傷。（記者佟振國翻攝）

2018-04-17 13:36

〔記者佟振國／南投報導〕針對臉書社團「爆料公社」今天有匿名爆料，影射南投縣林姓前議員日前在台中的酒店為了小姐爭風吃醋與人大打出手，還受傷頗重，不僅本人、警方鄭重否認，當天該酒店也休息未營業，甚至影片中人說話操中國口音，比對是來自中國吉林長春一間燒烤店的酒客衝突畫面，事後該文已經刪除，前議員無端「中槍」，地方人士則認為可能與林的妻子投入年底議員選舉，烏龍爆料似乎是打烏賊戰術，惡意中傷。

爆料者提供的影片中，雙方人馬大打出手，互噴髒話，還有人拿起酒瓶就往另名男子頭上砸，但影片全程超模糊，人物難以辨識，但卻有網友影射被打的人是南投縣林姓前議員。

林姓前議員上午電話受訪時表示「絕無此事」，林的妻子也出面代夫喊冤，強調丈夫最近因為坐骨神經壓迫導致腿部不適，都在家休息，痛斥爆料子虛烏有，實在太過份。

消息傳出也引起地方政壇議論，認為年底選戰將至，本次林的妻子也有投入議員選舉，懷疑是有人惡意中傷。台中警方也鄭重澄清，查爆料者指稱衝突發生4月8日，當天該酒店休息，經比對畫面中人說話操中國口音，影片是中國吉林長春一間燒烤店的酒客衝突畫面，如此張冠李戴，實在離譜。