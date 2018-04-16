佯稱聯合國紅十字會醫師 60歲婦人差點被騙17萬

2018-04-16 08:59

［記者楊政郡／台中報導］台中陳姓婦人差點掉進詐騙集團網路交友陷阱，詐騙集團盜用網路照片，偽裝是在聯合國紅十字會工作的Aaron Ethan（亞倫．伊森）醫學博士。在FB以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，佯稱一分重要包裹請她代為保管，要求先支付17萬費用，裡面都是聯合國重要文件他事後會來台與她相聚及還錢，保七員警與台銀霧峰分行成功阻詐。

據員警調查了解，陳婦（60歲）與自稱Aaron Ethan（冒用他人照片）在FB上認識，Aaron Ethan很熱情的稱呼陳婦「我的愛」，陳婦慢慢跌入溫柔陷阱後，表示因時間緊急，必須經由專門的「聯合國運送公司」（為詐騙集團帳戶）快遞到台灣一件包裹，拜託婦人幫忙先付快遞費用48萬，完成後他會來台灣與她相聚並把錢還給她。

婦人表示沒那麼多錢，又提出3種不同方案，分別有1：快遞24小時－16000美金（約48萬）2：標準73小時－8800美金（約26萬）3：經濟168小時－5800美金（約17萬）

陳婦107年4月12日下午3時許，到台銀霧峰分行在櫃檯，準備以「經濟168方案」，要匯款5800美金給「聯合國運送公司」，卻表現忐忑不安，不斷低頭滑手機，林姓襄理注意到後，通報保七員警傅永魁、陳俊平上前關心瞭解。

在詐騙集團不斷甜言蜜語洗腦下，陳婦相信她只是幫忙支付快遞費用及保管包裹而已，為聯合國紅十字會盡一點心力，博士隨後就會來台灣與她相聚並把錢還給她。

可是保七員警與行員不斷解釋說明，根本沒有聯合國紅十字會這樣的組織，聯合國和紅十字會是2個不同的單位」，且「聯合國總部是在美國，快遞公司也在美國，可是匯款地點怎麼會是土耳其？」，明白指出許多矛盾，婦人才意識到這是網路交友詐騙。

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