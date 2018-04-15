外傭昏倒街頭驚爆「不雅照」疑雲 警方介入案情急轉直下…

2018-04-15 16:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕印尼籍女傭伊卡（譯音）今天昏倒鳳山區公寓前，民眾嚇壞報警，她在紙條上寫下「不雅照」，驚動警方，沒想到劇情直轉直下，原來伊卡思鄉情切，以為警方介入可以快點回家，捏造出荒謬劇情。

49歲伊卡上午7時45分被發現昏倒在鳳山區海洋一路公寓前，擋住大門出路口，救護人員檢視沒有外傷，甦醒的伊卡精神恍惚，但不願就醫，因語言不通，鳳山分局轉由移民署專勤隊帶回，按指紋比對查出其外勞身分。

伊卡不願開口，用紙條寫下「想回家」、「不雅照」字眼，爆發外傭遭拍不雅照疑雲，立即通報其李姓雇主轄區小港警分局介入偵辦。

57歲李姓雇主看到員警登門頻頻喊冤，他向警方表示，與母親相依為命，從事工程業務而常常不在家，因未婚且沒有子女，10個月前經透過仲介公司聘請伊卡，代為照顧年邁且行動不便的母親。

未料，伊卡昨天（14日）情緒不穩，不斷歇斯底里吼叫制止無效，李男只好向小港警分局求援，伊卡面對女警詢問僅以點頭、搖頭回應，沒提及不雅照，李男說，伊卡疑有憂鬱症，常常不講話，想帶她就醫遭拒，當下通知仲介公司表明不願續聘，並由仲介人員帶回安置中心。

仲介公司沒有向伊卡說明，已經安排明天（16日）班機協助返國，她當晚趁機離開安置中心不知去向，直到昏倒街頭被發現，到了警局得知仲介公司已經買了今天返國機票，突然大翻供，表示因為想回家看孩子，因契約尚未到期，以為警方介入可以早點如願。

警方查出，伊卡於104年就曾來台工作，疑因有憂鬱傾向且沒有耐心照護雇主，屢遭投訴。李男自認倒楣，仍寬宏大量地說：「讓她早點回家吧！」