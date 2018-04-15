龍華會館槍擊破案 黑幫投資近5000萬比特幣失利開槍

2018-04-15 12:47

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋知名禮儀公司「龍華會館」，昨晚發生槍擊案，4煞衝下車，主嫌高啟唐、陳瀚民持雙槍朝吳姓被害人開槍，吳男逃跑時左腳踝遭跳彈波及受傷，海山警分局專案小組從車牌掌握車主高嫌，案發後不到7小時策動投案，高、陳2嫌帶江姓、湯姓小弟投案。高、陳辯稱，投資吳嫌5000萬比特幣，吳男未依約交出1000萬獲利，加上吳男約在禮儀社，高、陳不滿遭觸霉頭，憤而上車取槍，幸好未波及無辜，警方依殺人未遂罪嫌送辦。

據了解，龍華會館位於板橋長江路一段，新北市立殯儀館旁，因曾替藝人豬哥亮等名人舉辦告別式聲名大噪，未料，14日晚間7時30分許，傳出槍響，警方獲報到場時，嫌犯、傷者都鳥獸散，警方過濾途經車輛，取得行車記錄器，掌握32歲高嫌座車，循線掌握他住在淡水；更從受傷的吳男取得高、陳2嫌手機，掌握高嫌位置，同時透過高嫌大哥，策動他出面，終在今天凌晨2時許，高嫌與32歲陳瀚民、31歲江俊瑩、 21歲湯正諺等4嫌到海山分局偵查隊投案。

警方調查，高嫌、陳嫌是淡水地區幫派份子，有殺人未遂、槍砲等前科，高、陳自稱從事土地開發，集資1000萬人民幣（約4700萬台幣），讓35歲吳男投資比特幣挖礦，但吳男因中國對比特幣嚴加管控，獲利仍未回籠，並非刻意拖欠。

高嫌、陳嫌辯稱，吳男到綽號「牛奶」友人妻子靈前捻香，與他們約在龍華會館，原本已很不爽，未料吳男還提議他們上樓喬債，讓他們認為觸霉頭，讓兩人大為光火，上車各取一把貝瑞塔及金牛座手槍，下車就朝站在門口的吳男開槍，吳男逃入通道，高、陳2煞連開7槍，得知打傷吳男洩憤後逃逸。

相關影音