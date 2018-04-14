毒蟲專心打手機談生意 警方前後包夾渾然不知

2018-04-14 11:20

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓毒蟲揪毒友團購毒品由他出面與上游交易後，當晚開車外出顧不得違停路旁就開始密集與毒友聯絡前來領取毒品事宜，只是手機講得太認真，連警方都已經前後包夾自小客都渾然不知，猛抬頭發現警察早站在車旁頓時嚇到手機都滑落，連同車內一堆海洛因及安非他命毒品一併露餡。

台中市警局保安大隊第二中隊中隊長賀雲生當天深夜帶班巡經大雅區神林南路，發現一輛自小客車違規停車上前準備盤查，此時坐在駕駛座的52歲陳男因太過專注講電話，連警方都已經前後包夾自小客且員警就站在車旁都渾然不知，仍持續以手機與對方密集通話，直到他感覺車旁好像有人，猛然抬頭驚見是警察，頓時滿臉錯愕。

陳男一臉緊張的向警方表示正在等朋友，卻連朋友的年籍姓名等相關資料都說不出來，警方直覺有異檢視車內，果然先在車內副駕駛座上發現一個內有海洛因毒品的塑膠盒，接著又在陳男隨身包包再搜出一包海洛因、14包安非他命（重39.80公克）及兩組玻璃球吸食器。

從事浪板烤漆工作的陳男經查有多項毒品及竊盜刑案紀錄，他向警方供稱，日前揪毒友團購毒品由他出面與上游交易，當晚因急著找毒友前來拿取講手機講到太專注，才會連警察站到車旁都渾然不知，否認販毒，警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦，並繼續追查毒品來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆