東原國中遭爆隱匿性平案 南市府設專案小組調查

2018-04-13 18:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於民進黨立委許智傑指稱台南市東原國中疑似隱匿校園性平事件及疑似體罰一事，南市代理市長李孟諺表示，由於校方與教師各有說法，教育局已經就相關事件成立專案調查小組，市府也將視查證結果，依相關規定處置。

南市教育局也表示，刻正組成專案調查小組入校調查，以釐清相關細節及事實，並將依查證結果，循相關規定辦理。

教育局表示，該案係發生於107年1月間，案情相關學生於校園廁所內嘻笑打鬧潑水，因喧嘩聲過大，經校長前往了解並予以訓誡，當下學生並未反應有疑似性平事件，因此第一時間判斷僅係學生間的嘻笑打鬧，未進行校安通報，並交由葉姓班導師後續輔導管教。

教育局表示，該局於1月24日接獲家長投訴葉師疑似違法處罰的行為，轉請學校依相關規定處理，經該校完成訪談調查，確認葉師對學生的處罰管教方式，違反「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，屬於違法處罰，該校於2月23日召開教師成績考核委員會決議予以申誡1次，並非針對葉師反應校內性平事件所採取的處置。

教育局表示，另有關疑似性平事件，該校已於3月19日進行性平事件通報，並啟動調查程序，依性別平等教育法規定成立調查小組，已於3月30日進行初步約談。

教育局重申強調，厚植性別平等的教育資源與環境，各校應密切配合聯繫，依性別平等教育法、校園安全及災害事件通報作業要點進行相關通報，務必落實正向管教及零體罰政策，將持續加強舉辦正向管教研習，提升南市教育人員輔導與管教知能，以保障學生權益。