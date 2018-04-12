又見神棍！掰少女3日內遇死劫 謊稱祭改帶回家性侵

2018-04-12 20:27

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆22歲何男在臉書化名，謊稱是三太子的乩身，向未滿14歲的小君（化名）瞎掰「3日內將遇死劫」，須作法祭改，騙她到家中性侵。基隆地院今天審結，依加重強制性交罪判何男7年6月徒刑。

檢警調查，何男有毒品等多項前科，曾待過宮廟服務，才以宗教術語欺騙小君。此外何男曾多次跟少女性交，前年才因與未滿14歲少女性交被判徒刑4年，仍在服刑當中；未料，何竟在入監服刑前2天，約出小君性侵。

檢警調查，何男在臉書化身成為黃男，宣稱是中壇元帥三太子的乩身，假借神明旨意聲稱小君將於3日內遇到死劫，輕則重傷，重則會喪命，強調這是天機，不能跟家人透露，要小君立刻到何男家中祭改。

小君信以為真，瞞著家人在凌晨3點搭計程車直奔何男家，沒想到進到屋內，何男以作法名義，要求她脫去衣服，小君半信半疑想要離去，卻被攔下性侵。何男性侵小君得逞後，再以神明旨意要小君不得對外張揚，嚇得她不敢跟家人訴苦。

小君家人見她成日滿臉愁容，詢問近1個月才知女兒遇到神棍，報警揭發何的惡性。基隆地檢署查後，依涉犯加重強制性交罪嫌將他起訴。

法院審理時，何仍辯稱是兩情相悅下發生性行為，沒有強迫小君就範。法院認為，何違反小君意願性侵得逞，由於小君未滿14歲，遂依加重強制性交罪，判他7年6月徒刑。