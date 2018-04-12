彰縣宣誓迎大甲媽罰放砲抓打架！民諷「喊爽的」

去年大甲媽深夜遶境彰化市區，鞭炮煙火放得到處可見。（資料照）

2018-04-12 13:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，將於明晚（13日）起駕，後天（14日）進入彰化市，有鑑於媽祖起程和回鑾時施放鞭炮煙火情況嚴重，以及接轎陣頭衝突不斷，彰化縣政府團隊今天宣誓將共組機動快打部隊，擬在重點路段和住宅區，佈下天羅地網取締深夜施放鞭炮和滋事份子，一旦違反規定絕對依法開罰和嚴辦，絕不手軟。

加入宣誓的包含警察局、消防局、環保局、行政處、新聞處等，各個相關局處長和幹部，透過呼籲信徒迎媽祖應自備碗筷和水壺，讓垃圾減量，再帶出警方和消防人員，將共同調派人力，派員全程緊盯遶境路線鞭炮、煙火施放情形，如有違反規定一律開單告發，並嚴懲陣頭人士滋事。

不過，宣誓作為馬上被打臉，不少民眾嘲諷作秀「喊爽的」，一點意義都沒有。

民眾說，活動之前，縣府年年喊、年年宣誓，活動現場卻年年失控，都會因為陣頭群眾推擠叫囂、打架而上新聞版面，甚至被民眾以臉書直播暴露暴力事件。

還有民眾痛批，大甲媽遶境彰化市，民代沿線帶頭放鞭炮的，民眾都能看得，唯獨執法人員「看不到」，放任施放大量鞭炮。

更有民眾指出，每年只要進入農曆3月民間習俗「瘋媽祖」期間，彰化市一定會「淪陷」，鞭炮煙霧臭味和聲響，吵得民眾煩躁不安，尤其是大甲媽起程遶境和回鑾彰化市，沒有一年可以讓彰化市平安度過。

對此，彰化警分局長洪宏榮說，彰化縣是山海線交會點，是古道進香的熱門路線，信徒迎媽祖相當熱情，人潮多難免發生推擠衝突，去年暴力事件只零星發生，情況比以前有改善，今年警方會繼續調派便衣刑警和制服警察防止接神轎發生衝突，同時出動機動快打部隊，沿線約束和告誡各個宮廟不要輕舉妄動，警方今年會嚴格執法、依法辦理。

根據消防局統計，去年全縣共取締開罰6件違規燃放鞭炮煙火，但大甲媽遶境活動掛零，沒有開罰紀錄。

消防局災害預防科長張恭維表示，進香隊伍太長，消防人員獲報抵達現場，人群已散、鞭炮已放，有取締上的困難和盲點，今年計畫結合警力，消防局和警察局各調派10名人力，在住宅區和重點路段加強管制。

彰化縣規定深夜10點到隔天清晨6點禁止施放鞭炮和煙火，規定已久卻年年破功，民眾質疑，施放者不單宮廟陣頭而已，民代也是始作俑者之一，縣府放任不管。

對此，新聞處長李俊德表示，縣府執法立場，民代和庶民在法律之前都人人平等，不會因為身分不同而差別待遇，縣府今年會用最大的決心約束民代不要帶頭施放鞭炮，在廣大群眾中努力防範，儘量希望做到滴水不露。