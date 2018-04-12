女大生好奇簽「主奴合約」 慘淪性奴遭蹂躪

2018-04-12 13:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女大生小美（化名）因好奇加入于姓男子的SM社團，事後竟與于男簽下「主奴合約」，並被于男性侵、強PO猥褻影片給同好觀賞，甚至遭逼自拍自慰片給于男觀賞，淪為性奴；小美不堪受辱求助校方，新竹地院認為于男有思覺失調症，且已賠償小美換取和解，最後依強制性交等罪判刑2年6月，緩刑5年。

判決書指出，于男於2013年10月間，透過YAHOO 即時通結識當時19歲的女大生小美，經雙方合意簽立「主奴合約」進行性交行為。于男在性交時，拍攝小美隱私部位及性交過程等影像，直到2016年4月全案查獲為止，于男在其住處內透過筆記型電腦連結網際網路後，在所架設網站將上開照片上傳、刊載，以此方式供不特定人上網點選觀覽猥褻影像。

事後小美表達不想繼續，于男竟傳送「看來你很喜歡把你的照片給大家看，那我就不煩你了」簡訊；另以YAHOO 即時通語音對話，揚言將散布小美私密照片，使小美不得不聽從于男指令，自行在宿舍拍攝猥褻照片，再傳給于男觀賞。

事後于男持續以散布私密照片給小美親友方式，脅迫小美幫他口交或讓他性侵得逞，更帶小美到百貨公司與小美就讀的大學附近天橋上口交。

合議庭認為，于男因一時情慾未能克制，致罹強制性交重典，鑄成大錯，然其犯罪情節，畢竟與一般隨機犯案或事前謀劃並施以高強度強暴手段，恣意踐踏被害人性自主決定權之窮凶極惡之徒有別；且于男於審理時坦承犯行，且與小美及其父母達成民事和解，並已給付全部賠償款項完畢，小美及其父母都表示不追究于男犯行，且希望于男在于父有生之年，能多陪伴其中風的年邁父親。

合議庭審酌大學畢業的于男並無前科紀錄，卻為滿足個人慾望，造成被害人身心受創，戕害被害人身心健康及身體自主權益，然因于男本身疑有知覺失調症，有中度身心障礙，因此依以他法供他人觀覽猥褻影像罪、強制罪、強制性交罪等判刑2年6月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。