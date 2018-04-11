獨家》閃躲逼車卻被移送開單 院檢都還他清白！

2018-04-11 20:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕路上在跑，行車記錄器要有！

陳姓男子開小貨車載妻兒，卻遭營業貨運曳引車逼車，嚇得趕緊跑到警局報案，沒想到警方卻認為他逼車，不僅賞他1萬8000元的罰單，還將他依公共危險罪嫌移送台中地檢署，事後檢方與新竹地院法官都憑行車記錄器還原現場真相，認為他是閃躲而非逼車，不起訴且判決撤銷罰單！

陳男說，去年1月27日中午他開租賃小客貨車，行經台中市時，與一輛營業貨運曳引車因行車糾紛，警方認為雙方於道路上互阻礙對方車輛通行，造成行車危險，當天他到大甲分局大安分駐所報案並提出刑事告訴，經通知雙方說明後，員警認為他有「危險駕車、任意變換車道、蛇行、行駛二車道中線及其他危險方式駕車」違規行為開單，處以罰鍰1萬8000元。

陳男喊冤說，他是被對方逼車，又被攔車，才立即前往警局報案，當時車內尚有妻兒，遭他車逼車實在很恐怖，如不快速離開現場，可能遭受危險，萬萬沒想到去報警求助，竟然還被警方開單處罰，甚至說他是公共危險移送地檢署，實在冤枉，因此聲明請求判決撤銷原處分。

經法官勘驗行車記錄器，發現陳男駕駛的車輛並無突然減速情事，可見係遭他車逼車，雖有變換車道情事，但顯然是為了要快速離開逼車的對方，難認是影響行車安全的危險駕駛行為。

此外，警方認定陳男涉嫌公共危險罪，將他移送台中地檢署，檢方偵辦後認為，陳男車輛雖有煞車，然與對方車輛仍有相當距離，且其煞車亦非驟然煞停或突然減速至相當緩慢或靜止，其煞車動作並非俗稱「逼車」情形，而予陳男不起訴處分。

法官認為陳男要避開他人逼車行為，不符道路交通管理處罰條例「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」，因此判決撤銷罰單。