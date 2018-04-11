回應下修假釋門檻為執行期1/3提案 邱太三重提馬英九當年…

法務部長邱太三今表示，前總統馬英九擔任法務部長期間，將2分之1的假釋門檻改為3分之1，後來社會中累犯的犯罪情形嚴重，又改回2分之1，此涉及刑事政策整體考量，應好好討論。（記者錢利忠攝）

2018-04-11 12:25

〔記者錢利忠／台北報導］為解決監獄超額收容難題，民進黨立委林岱樺等人提案修法下修假釋門檻，將執行刑期逾2分之1者得提報假釋，放寬為3分之1；法務部長邱太三今表示，前總統馬英九擔任法務部長期間，將2分之1假釋門檻改為3分之1，後來社會中累犯的犯罪情形嚴重，又改回2分之1，此涉及刑事政策整體考量，應好好討論。

林岱樺指出，提案修法主要是為了落實矯正功能，理論上當犯罪人有悔意、行為也修正後，就應回歸正常社會，而不是「關到死」，但對重刑犯、累犯或再犯率高的犯人，當然不可以讓他們輕易回歸社會，此次修法只有在同時滿足「初犯」且「再犯率低之罪」兩個條件的犯罪人才適用，並已排除性侵、吸毒、竊盜等類罪行，盼各界能理性討論。

邱太三則表示，這幾年監獄擁擠情形很嚴重，影響到國際對台灣的觀感，總統蔡英文上任後即積極指示，目前已規劃3所新建的監獄，希望能就此改善擁擠的監獄空間，第二階段則是增設獄中的技藝訓練場所及工廠，讓受刑人復歸社會後能有一技之長，也能夠有一些經濟收入。

邱太三說，目前監獄超額收容的人數約是5000多人，總統及行政院長已支持新建3座監獄，除了預計今年底可完工的宜蘭監獄，可增加1300名收容數外，預計3年後將完工的八德外役監，可再增加約1200名收容數、雲林第二監獄可再增加1千多名收容數，最後再加上彰化看守所遷建增加的收容空間，整體加起來可再增加5000多名收容數，就可以緩解監獄擁擠情況。

至於縮短假釋門檻一事，邱太三表示，這涉及整體刑事政策的考量，包括犯人所觸犯的罪名、監獄擁擠狀況以及矯正配套措施等，都應再檢視討論，當年馬英九將假釋門檻從2分之1縮短為3分之1，但當時可能沒評估相關配套，有一陣子關於累犯的犯罪情形比較嚴重，所以又改採用美國的「三振條款」，相關配套應要有整體考量。

依「三振條款」規定，犯最輕本刑5年以上有期徒刑的重刑犯，出獄後若再犯5年以上重罪，將被視為特別累犯，須加重本刑2分之1，若第2次出獄再犯本刑5年以上重罪，就會被「三振」，本刑將加重1倍。

83年間，時任法務部長的馬英九曾將假釋門檻降為刑度的3分之1，監獄囚犯人數雖下降，但社會治安問題立即拉警報，86年間才又將假釋門檻修正為刑度的2分之1。