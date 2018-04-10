遲分案護航貪污法官 最高法院：可來信查詢審理進度

2018-04-10 17:29

〔記者張文川／台北報導〕前台中高分院貪污法官胡景彬，因財產來源不明罪被判刑4年半定讞入獄，今年1月獲假釋出獄，「鏡傳媒」今報導胡景彬所涉的貪污主案，去年6月更一審判刑16年，台中高分檢卻拖到9月才上訴，最高法院遲至11月才分案，且未將此案列為重大刑案，電腦系統也看不到分案，質疑法院護航；對此，最高法院回應表示，依規定，死刑、無期徒刑案件才能列為重大刑案，延遲2個月分案是因在進行程序審查，當事人與機關也可來函查詢案件受理情況。

最高法院指出，司法院「法院辦理重大刑事案件速審速結注意事項」規定，第三審法院的「重大刑事案件」，是指高等法院判處死刑、無期徒刑、或高院認定為重大刑事案件宣告無罪而經檢方上訴；胡景彬更一審是被判刑16年、併科罰金600萬元、褫奪公權8年，不符規定的定義。

最高法院表示，最高院的刑事案件一向於每月的第1、3週的星期一分案，此案在去年9月4日第1次分案，9月7日收到案卷，當日就將案件編列「識別碼」，依規定先送程序審查，審查後認定沒有「上訴不合法」，才於11月6日的分案日進行分案，絕非「收案後將案件置於倉庫拖延分案」。

至於案件受理進度，最高法院指出，收案編列識別碼列管後，機關或當事人都可去函最高法院了解案件審理進度，當事人也可直接以「案件進度查詢系統」聲請線上查詢受理情形，並非看不到分案進度。