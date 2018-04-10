地藏王菩薩前寫遺書 男子指名公墓管理員收屍

柯姓男子在清明假期過後，開箱型車到北斗第一公墓燒炭自殺。（記者陳冠備攝）

2018-04-10 16:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮傳出一起男子燒炭身亡意外。

52歲的柯姓男子昨日凌晨獨自駕車到北斗鎮第一公墓納骨塔前燒炭自殺，直到中午才被里長發現報警，但已氣絕身亡，警方在柯男手中發現遺書，指名公墓管理員處理後事，儘速處理不要等頭七。林姓管理員透露，死者前一日還來泡茶，並未發現異狀，怎麼晚上就想不開。

警方調查，9日凌晨3點40分，柯男駕駛一部休旅車到北斗第一公墓齊民殿前停放，下午1點20分被當地里長發現可疑報警，警消到場，發現有男子倒臥車上無反應趕緊破門，車上有濃濃燒炭味，男子已氣絕多時。

警方發現死者手邊有臨時寫下的遺書，內容提及「一切都是我造成，不忍連累家人，今生拜託你最後一件事，聯絡XX，請他幫忙後事，儘速處理….不用等頭七...可以的話星期三就火化。」等語。

林姓管理員表示，認識柯男多年，目前是擔任某車側中心測試員，但家中經濟負擔沈重，常感到喘不過氣，8日11點發現他在齊民殿地藏王面前祭拜，以為他剛掃墓完，邀他來管理室泡茶，不過他多半沈默未語，但未發現任何異狀，下午1點才離開，怎知半夜卻跑來公墓燒炭，感到不解。

林姓管理員也說，9日上班時與同事有發現該輛車在此停放，以為只是在睡覺而未打擾，直到下午1點，新生里里長徐明賢發現天氣炎熱，車子沒發動卻有人影，才上前查看，可惜已來不及阻止憾事。也認為，柯應是知道我在此能幫忙處理後事，才指名我幫忙。

北斗派出所表示，據柯妻透露，丈夫在外並無債務，也未有重大病痛，不曾聽過有想不開的念頭。警方表示，車內並無外力介入，初步判為自殺，詳細狀況待下午相驗後進一步釐清死因。

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柯男被民眾發現躺在車上不動，警消破窗搶救，但已氣絕多時。（記者陳冠備翻攝）

警方在柯男手中發現握有遺書，指名要公墓管理員處理後事。（記者陳冠備翻攝）