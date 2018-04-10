首見！陳鴻斌涉騷擾案 受命法官上媒體被移送評鑑

司法院祕書長呂太郎宣布，將把法官陳志祥移送法官評鑑委員會。（記者吳政峰攝）

2018-04-10 11:48

〔記者吳政峰／台北報導〕法官陳鴻斌涉騷擾助理，原被判免職，上月再審大翻盤，改判罰薪一年，引發社會議論，承審的職務法庭受命法官陳志祥為了釋疑，親上媒體說明判決理由，反被司法院質疑違反「法官倫理規範」，10日宣布將他移送法官評鑑委員會進行個案評鑑。這是首件因法官上媒體發言，而遭送評鑑的案例！

司法院祕書長呂太郎表示，本案1月29日就完成言詞辯論，定3月8日宣判，按照規定應於宣判當日就把判決書原本交給書記官製作正本，卻遲至3月16日交付，19日才公布，顯有延遲交付情形。

呂太郎指出，現行規定言詞辯論後兩星期就要宣判，但考量部分案件複雜，若硬性規定恐造成判決書不夠精準，因此本案雖然有延遲交付判決書情形，不過考量合議庭並非無故延遲，也非經過催告仍不製作判決，因此不會懲處，日後將修法合理拉長製作判決書的時間，符合現況。

呂太郎表示，受命法官陳志祥在判決後，七度上媒體發言解釋判決理由，發言內容多為自我臆測，超過判決書內容，明顯逾越法官倫理規範，損及司法形象及國民的司法信任，情節非輕，決議將他移送法評會評鑑。

呂太郎解釋，陳志祥是非常優秀的法官，司法院做出移送評鑑的決議，同仁均感不捨，雖然陳志祥接受訪談時，強調上媒體澄清是善意行為，但司法院認為他的發言沒有受到合議庭授權，內容也諸多未見於判決書內，確實違規，依法須送評鑑。

對於外界質疑亦有其他法官受訪，為何僅送陳志祥，是否與他前年質疑許宗力擔任司法院長的合法性有關？呂太郎回應，司法院沒有考量這個因素，單純是他在本案的發言已逾越法官倫理規範。

至於本案審判長林文舟，呂太郎說調查本案時，確有訪談林文舟，惟經過討論，認為他雖然有接受媒體訪問，但內容沒有違規，因此未將他送交評鑑。

本案引爆職務法庭如同化外之地，定位不明，缺乏監督，呂太郎指出，因職務法庭為任務編組，體制上曖昧不明，為了解決這個問題，將擬修法院組織法，把職務法庭設在公懲會內，且擬把職務法庭法官固定化，增加安定性。

未來職務法庭將為兩審制，讓當事人有救濟機會，一審擬引進外部委員，公懲會委員長仍為當然審判長，但為了避免審級利益衝突，兩個審級的審判長將非同一法官。