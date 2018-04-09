及時救援 失蹤4年小兄弟尋獲安置

2018-04-09 12:17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕失蹤4年的小兄弟經雲林地區婦幼保護聯繫平台及時救援尋獲，並獲妥善安置可順利恢復正常生活及就學，成為今年兒童節讓人振奮的好消息。

雲林地檢署檢察官吳文城指揮雲林縣警察局西螺分局，結合雲林縣政府社會處、教育處、衛生局共同努力，4月3日兒童節前夕，在高雄市尋獲遭通緝多年蔡姓男子、張姓女子同居所生，已失蹤近4年的兄弟，交由雲林縣政府社會處緊急安置，讓這對兄弟可順利恢復正常生活及就學。

檢方指出，蔡男、張女夫婦在99年因詐欺取財案件遭通緝，同居期間分別在99年及102年生下兩兄弟，夫婦因遭通緝四處躲藏，兩兄弟都未申報戶籍，其中哥哥應就學也未就學，且生死未卜。

雲林地檢署鑑於去年偵破6年內狠心虐殺親生3子的李姓夫婦重大案件，為預防類似案件發生，成立全國首創雲林地區婦幼保護聯繫平台，並針對蔡男、張女所生兩子展開全面調查。

檢方發現張女在高雄市小港區某婦產科診所生產時所留資料造假曾一度斷線，後發現張女懷孕期間曾至高雄市新興區另一家婦產科診所進行產檢分析比對出蔡男、張女可能藏身處所進而順利尋獲。

雲林地檢署檢察長鄭銘謙指出，所幸2兄弟尋獲後身體狀況尚稱良好，經安置可望恢復正常生活及就學，雲林地區婦幼保護聯繫平台發揮最大功能，值得肯定。