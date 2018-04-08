女音樂老師直播疑露點 「難以令人興奮或產生性慾」檢不起訴

2018-04-08 00:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕桃園市36歲許姓女音樂老師，也兼網路直播主，臉蛋漂亮、身材姣好，且直播時喜穿低胸服裝，擁有1萬6000多名粉絲。她為苗栗縣三義鄉木雕業者進行直播拍賣時，疑似露點，被警方依妨害風化送辦；不過，檢察官認為，警方提供照片模糊，無法分辨，且縱然有裸露胸部，就直播內容整體觀之，也難令人於觀看後即感興奮或產生性慾，裁定不起訴。

警方調查，許女於去年12月15日晚間9點許，經由龔姓木雕業者所申請的臉書網頁，進行直播拍賣木雕藝品；許女外穿白色西裝外套，裡頭搭配低胸粉紅色上衣，「事業線」一覽無遺。

但在直播過程中，許女的上衣滑落，右胸疑似露點，網友見狀紛紛提醒她「走光了！」她才趕緊拉起上衣，害羞地對攝影師說：「怎麼沒有跟我講啦！」

許女疑似露點的事件，引起媒體關注、社會輿論討論，心理飽受壓力，更因警方難以認定她是否為故意裸露？將她列為妨害風化罪的嫌疑人，被通知做筆錄送辦。

許女向檢警表示，她不否認當天進行臉書直播，但否認有警方所指妨害風化的行為；她稱，當天穿著低胸衣服，一方面自己覺得很性感，一方面也是希望吸引網友觀看，但衣服裡面有穿隱形胸罩，不可能裸露出胸部，且直播完後，已將影片刪除。

檢方調查，警方以網路所擷取的2張照片為據，但照片模糊，並無法辨識許女是否有裸露出胸部，認為縱警方提供的照片中，許女有裸露胸部，但就直播內容整體觀之，應不致引起興奮或滿足性慾，導致破壞社會善良風俗等情事，與刑法第234條第1項規定之猥褻行為有別，自難以該罪相繩。

許女於接受檢警調查後，也在自身臉書以「原諒 才是真正勇敢的面對」為題發文，抒發她於事件發生後，感受到的社會人情冷暖，並指出，當天走光露出的是一小部分隱形胸罩，卻「被敗類惡意修圖成疑似露點」去發給媒體報導成不良新聞內容。

許女於臉書寫道，她原本想要對對方提告，但想著好友安慰和很多學生家長傳訊息「老師加油，我們了解妳，那報導不實別放心上，來上課也別尷尬，我們沒有告訴孩子們，要開心著。」更想起媽媽和已故的外婆常說 「我們寧可吃虧 也勿佔人便宜」，一念間釋懷了，選擇原諒。