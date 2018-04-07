不曾養過女兒 老翁中低收入補助被取消竟索討扶養費

2018-04-07 13:55

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣80歲陳姓老翁，在女兒尚處襁褓之際、5個月大時，因欠債違反票據法入獄約半年，之後將女兒交給遠在屏東縣出家當尼姑的姊姊照顧，之後不聞不問，更未曾支付女兒扶養費，陳翁年邁後依靠中低收入補助過活，後來陳翁因資格不符補助被取消，希望陳女負擔扶養，但陳女不滿聲請免除扶養義務，法官審酌後判准，可抗告。

陳翁說，當初因作生意逃避票據債務，違反票據法入獄，出獄後因工作無著落、經濟極為困苦，才會將女兒交給遠在屏東縣、擔任一間寺廟住持的姊姊照顧，陳翁也坦言當時也未曾支付一絲半毫。

陳女說，自幼在屏東就讀，後來到高雄、台北就學，高中時便依靠自己半工半讀，陳翁從未幫忙，也不曾關心，她更傷心地說，被生父棄養讓其「成長過程無比艱辛」、「造成一生傷痛」，成為一輩子陰影。

陳女說，日前突然接到親戚電話，表示一直不曾聞問的父親無法請領中低收入補助，原因和自己離婚有關，竟要求負擔扶養義務，讓她無法接受，未曾扶養、關心過自己的父親竟在年邁後要求自己負責扶養，因此向苗栗地院聲請免除扶養義務。

苗栗地院法官審酌後，發現陳翁在陳女成長階段「完全缺席」，且陳翁長年以來無正當理由卻未盡扶養義務，若要求陳女負起扶養陳翁義務，的確有失公平，判准免除陳女扶養陳翁義務。